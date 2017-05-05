Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mutabakata göre, Halep, İdlib, Lazkiye, Hama, Humus, Şam, Kuneytra ve Deraa çatışmasızlık bölgesi olarak geçiyor.

Süreç, 6 Mayıs Cumartesi uygulanmaya geçmesiyle başlayacak. Anlaşma ilk etapta 6 ay için geçerli olacak.

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

- Cumartesi (6 Mayıs) uygulamaya geçecek olan anlaşma ilk etapta 6 ay için geçerli olacak.

- Çatışmasızlık bölgeleri ve güvenlikli bölgeler ile kontrol ve gözlem noktalarının idaresini, garantör ülke birlikleri sağlayacak.

- Çatışmasızlık bölgelerinde insani yardımların en hızlı şekilde ulaştırılması sağlanacak.

- Mültecilerin ve ülke içinde yerinden olmuş kişilerin dönmesi için gerekli şartların tesisi sağlanacak.

- Güvenlikli bölgelerin içinde silahsız sivillerin geçişinin sağlanması, insani yardımların iletilmesi ve ekonomik faaliyetlerin devamı için “kontrol noktaları” bulunacak.

- Güvenlikli bölgelerde ateşkese riayet edilmesinin sağlanması amacıyla “gözlem noktaları” yer alacak.

- Garantör ülkeler, ateşkese dâhil olan tarafların ateşkese uymalarını sağlamak için tüm gerekli önlemleri alacak.

- El Kaide ve DAEŞ ile mücadele, çatışmasızlık bölgelerinin “içinde ve dışında” devam edecek.

- Garantör ülkeler ateşkese taraf olmayan grupların ateşkese dâhil edilmesi için çabalarını sürdürecek.

- Muhtıranın imzalanmasından sonraki iki hafta içinde “Ortak Çalışma Grubu” (OÇG) kurulacak. OÇG’deki garantör ülkelerin temsilcileri çatışmasızlık bölgelerinin sınırlarını ve güvenlik bölgelerini belirleyecek.

- Garantör ülkeler, 4 Haziran’a kadar çatışmasızlık bölgeleri ile güvenlikli bölgelerin haritalarının hazırlığını tamamlamak ve silahlı muhaliflerle terörist grupları birbirinden ayrıştırmak için gerekli adımları atacak.