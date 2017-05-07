Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çetiner Çetin ANKARA - ABD Başkanı Donald Trump’ın kurmaylarının oluşturduğu yeni terörle mücadele konseptini tamamlandığı öğrenildi. Trump, başkanlık seçim sürecindeki vaatlerinin aksine kendisinden önceki başkan Obama gibi terörle mücadeledeki tüm sorumlulukları müttefiklerinin almasını istediği bir plan hazırladı. Terörle mücadelede daha agresif bir pozisyon alacağını ilan eden Trump'ın ilk 100 günün ardından güvenlik ve istihbarat kurmaylarının hazırladığı terörle mücadele stratejisi taslağının detaylarına 'Türkiye gazetesi' ulaştı. Taslağın Trump ve Senato tarafından kabul görmesi durumunda önümüzdeki 4 yıl süre ile ABD, terörle mücadele stratejisini bu konsepti üzerinden sürdürecek.



TASLAK NET VE KISA 11 SAYFA

Kısa ve öz bir dille başlıkları netleştirilmiş 11 sayfadan oluşan taslak ağırlıklı olarak Orta Doğu’daki radikal grupları esas alıyor. Obama döneminin savunma bütçesine açık eleştiriler getiren Trump’ın yeni stratejisi de Obama döneminde olduğu gibi ABD'nin masraflı ve "açık uçlu" askerî taahhütlere girmekten kaçınması gerektiği belirtiliyor. Taslağın en dikkat çekici noktası ABD’nin radikal gruplarla mücadelede müttefiklerinin daha fazla sorumluluk almalarını istemesi. Strateji belgesinde, "ABD'nin terörle mücadele hedeflerine ulaşmak için masraflı ve büyük çaplı askerî müdahalelerden kaçınmasını ve ortaklarımızın terör örgütleriyle mücadelede daha fazla sorumluluk almalarını sağlamaya çalışacağız" ifadeleri yer alırken en dikkat çekici olarak ise terörün tamamen sona ermesinin beklenmediği de dile getiriliyor.



6 YIL ARADAN SONRA İLK

Taslağın kabul edilmesi durumunda, Trump'ın başkanlık kampanyasındaki en sorunlu konulardan olan ABD'nin radikal aşırılıkçılıkla nasıl mücadele edeceğini özetleyen, altı yıldır yayımlanmış ilk belge olacak.



ERDOĞAN İLE PAYLAŞACAK

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Trump’ın 16 Mayıs’ta Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapacağı görüşmede bu strateji belgesini masaya koyacağı ve Orta Doğu’daki yeni sürece dair Ankara’nın da görüşlerinin alınmasının ardından taslağın son şeklinin verileceği belirtiliyor.