İngiltere’nin başkenti Londra’nın Croydon semtinde yüzlerce kişi faşizme ve ırkçılığa karşı gösteri yaptı.
Anarşist grupların da destek verdiği gösteride zaman zaman gruplar arasında arbede yaşanması dikkati çekti.
İngiliz polisinin bariyerlerle kontrol etmeye çalıştığı göstericileriden 6 kişi gözaltına alındı.
Sendikacıların ve gençlerin gösterisine karşılık öğleden sonra aşırı sağcı gruplar gösteri yaptı.
Aşırı sağcı grupların göçmen ve sığınmacı karşıtı sloganlar atarak ırkçılık karşıtı grupları kışkırtmaya çalışması dikkati çekti.