Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Halep'e bağlı Ayn el Arap'ta 2014'te yaşanan çatışmalardan kaçıp Türkiye'ye sığınan ve Şanlıurfa'daki tam donanımlı Suruç Çadır Kenti'nde barınan Suriyeli Kürtler, bölgede çatışma olmamasına rağmen terör örgütü PYD'nin baskıları nedeniyle evlerine dönememenin üzüntüsünü yaşıyor.

Yaklaşık 3 yıl önce terör örgütleri DEAŞ ve PYD arasındaki çatışmalardan kaçan çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan yaklaşık 35 bin Suriyeli Kürt, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD) oluşturulan "Türkiye'deki en büyük sığınmacı kampı" özelliğini taşıyan çadır kentte yaşamlarını sürdürüyor.

Kendilerine verilen kartlarla marketlerden alışveriş yapan Suriyeli aileler, aldıkları gıdalarla yemeklerini yapma imkanı buluyor. Kampta yaşıtlarıyla oyunlar oynayıp keyifli vakit geçiren sığınmacı çocuklar ise güven içinde olmanın mutluluğunu yaşıyor.

PYD'nin baskıları nedeniyle evlerine dönemiyorlar

Kendilerine sunulan imkanlardan dolayı Türk hükümetine teşekkür eden Suriyeli Kürtler, topraklarında çatışma olmamasına rağmen, terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı PYD'nin bölgede uyguladığı baskılar nedeniyle evlerine dönemiyor.

Kürt sığınmacılardan Yusuf Sellum (58), AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin kendilerine kimsenin yapamadığı iyilikleri sunduğunu belirterek, "DEAŞ topraklarımıza saldırınca kaçmak zorunda kaldık ama bu PYD'nin de onlardan farkı yok. O yüzden dönemiyoruz." dedi.

Müslüm Hamed de "Bölgedeki çatışmalar olduğu dönemde 'Yeter ki DEAŞ gitsin, biz vatanımızda en zor şartlarda yaşamaya razıyız' diyorduk ama gördük ki ikisinin pek bir farkı yok. PYD'nin baskılarından korktuğumuz için evlerimize dönemiyoruz." şeklinde konuştu.