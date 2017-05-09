Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, başkent Mogadişu'da Somalili gurbetçilerin uğrak yeri olan bir restoranın yakınındaki bombalı aracın infilak etmesi sonucu en az 10 kişi hayatını kaybetti. Yaralananların sayısına ilişkin bilgi vermeyen kaynaklar, patlama sırasında restoranda çok sayıda müşteri olduğunu aktardı. Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.