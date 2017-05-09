Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, başkent Mogadişu'da Somalili gurbetçilerin uğrak yeri olan bir restoranın yakınındaki bombalı aracın infilak etmesi sonucu en az 10 kişi hayatını kaybetti. Yaralananların sayısına ilişkin bilgi vermeyen kaynaklar, patlama sırasında restoranda çok sayıda müşteri olduğunu aktardı. Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.
Somali'de iki ayrı bombalı saldırı: 13 ölü
09.05.2017 - 04:29 | Son Güncelleme: 09.05.2017 - 04:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İki ayrı bombalı saldırıda 3'ü asker en az 13 kişinin öldüğü bildirildi.
Etiketler : somali,patlama,saldırı,
471675 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/471675.aspx
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