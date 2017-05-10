Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin başkenti Erbil’in 70 kilometre güneyindeki Mahmur’da peşmerge tarafından birçok DEAŞ'lının pusuya düşürüldüğü açıklandı. Peşmerge'nin Mahmur cephesi komutanı Sirvan Barzani, olayın dün gece meydana geldiğini açıkladı.



Rudaw sitesine konuşan Barzani, 10-15 DEAŞ'lı teröristin Pungina köyü yakınlarında pusuya düşürüldüğünü söyledi. Buna göre, bir DEAŞ'lı terörist öldü, diğerleri kaçtı. DEAŞ'lıların arkalarında hafif silahlar, bomba ve dürbünler bıraktığı belirtildi.