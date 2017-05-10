Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin başkenti Erbil’in 70 kilometre güneyindeki Mahmur’da peşmerge tarafından birçok DEAŞ'lının pusuya düşürüldüğü açıklandı. Peşmerge'nin Mahmur cephesi komutanı Sirvan Barzani, olayın dün gece meydana geldiğini açıkladı.
Rudaw sitesine konuşan Barzani, 10-15 DEAŞ'lı teröristin Pungina köyü yakınlarında pusuya düşürüldüğünü söyledi. Buna göre, bir DEAŞ'lı terörist öldü, diğerleri kaçtı. DEAŞ'lıların arkalarında hafif silahlar, bomba ve dürbünler bıraktığı belirtildi.
DEAŞ'lı teröristler pusuya düşürüldü
10.05.2017 - 11:47 | Son Güncelleme: 10.05.2017 - 11:47
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kuzey Irak'ta Erbil'in 70 km. güneyinde yer alan Mahmur'da peşmerge ile terör örgütü DEAŞ arasında çatışma çıktı. Birçok DEAŞ'lı terörist, pusuya düşürüldü.
Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin başkenti Erbil’in 70 kilometre güneyindeki Mahmur’da peşmerge tarafından birçok DEAŞ'lının pusuya düşürüldüğü açıklandı. Peşmerge'nin Mahmur cephesi komutanı Sirvan Barzani, olayın dün gece meydana geldiğini açıkladı.
Etiketler : ırak,peşmerge,deaş,kuzey ırak,erbil,mahmur,
472108 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/472108.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER