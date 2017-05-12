Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sivil toplum kuruluşu Foro Penal'in avukatı Alonso Medina, çeşitli rütbelerden 65 ordu mensubunun gözaltına alındığını, bazılarının vatana ihanet ve isyana teşvikle suçlandığını açıkladı.Savunma Bakanı Vladimir Padrino da Rus basınına yaptığı açıklamada, "Silahlı kuvvetler anayasal görevlerine odaklanmıştır, ordunun bölündüğüne dair iddialar askeri bir ayaklanmaya teşvik etmeye yöneliktir." dedi.Venezuelalı muhalif lider Henrique Capriles, geçen hafta onlarca ordu görevlisinin "hoşnutsuzluklarını dile getirdiği" için gözaltına alındığını, ordu içinde hükümetten "son derece memnuniyetsiz" olanların bulunduğunu ifade ederek, "Silahlı kuvvetler tamamen bölünmüştür." diye konuşmuştu.