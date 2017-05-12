Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Üst Düzey Emniyet Yetkilisi Abdül Rezzak Cheema, yaptığı açıklamada, Belucistan'a bağlı Mastung kasabasında Senato Başkan Yardımcısı Abdül Gaffur Haydari'nin konvoyunun geçişi sırasında düzenlenen bombalı saldırıda Haydari'nin yaralandığını açıkladı.



Cheema, ilk belirlemelere göre saldırıda biri polis 15 kişinin yaşamını yitirdiğini, 35 kişinin yaralandığını kaydetti.



Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.