Üst Düzey Emniyet Yetkilisi Abdül Rezzak Cheema, yaptığı açıklamada, Belucistan'a bağlı Mastung kasabasında Senato Başkan Yardımcısı Abdül Gaffur Haydari'nin konvoyunun geçişi sırasında düzenlenen bombalı saldırıda Haydari'nin yaralandığını açıkladı.
Cheema, ilk belirlemelere göre saldırıda biri polis 15 kişinin yaşamını yitirdiğini, 35 kişinin yaralandığını kaydetti.
Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.
Pakistan'da bombalı saldırı: 15 ölü
12.05.2017 - 14:39 | Son Güncelleme: 12.05.2017 - 14:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Pakistan'ın güneybatısında düzenlenen bombalı saldırıda 15 kişi hayatını kaybetti, aralarında bir milletvekilinin de bulunduğu 35 kişi yaralandı.
Üst Düzey Emniyet Yetkilisi Abdül Rezzak Cheema, yaptığı açıklamada, Belucistan'a bağlı Mastung kasabasında Senato Başkan Yardımcısı Abdül Gaffur Haydari'nin konvoyunun geçişi sırasında düzenlenen bombalı saldırıda Haydari'nin yaralandığını açıkladı.
Etiketler : pakistan,bombalı saldırı,
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