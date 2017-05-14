Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İran'da cuma günü düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimleri adaylarından Tahran Belediye Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, Hasan Ruhani hükümeti döneminde sınıf farkının arttığını ileri sürdü.

Başkent Tahran'da "Galibaf'ı Destekleyen Kadın Platformu" tarafından düzenlenen toplantıda konuşan Galibaf, ülkedeki ekonomik gidişatın ailelerin geçim şartlarını ağırlaştırdığını söyledi.

"Yüzde 4'ün yönetimini istemiyoruz"

Ülkede yaşanan ekonomik sorunlar üzerine seçim propagandasını inşa eden muhafazakar siyasetçi Galibaf, "Pahalılık ve ekonomik kriz arttı. Aileler yaşantılarından zevk almıyor." dedi.

İran'daki sınıf farklılığına işaret eden Galibaf, "İran'da ayrıcalıklı yüzde 4'lük bir kesim var. Bunlar ülkedeki sınıf farkını artırmıştır." ifadelerini kullandı.

Galibaf taraftarları, "Yüzde 4'ün yönetimini istemiyoruz." diye slogan attı.