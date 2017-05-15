Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yemen resmi haber ajansı SABA'da yer alan Husilerin ilan ettiği hükümete bağlı Sağlık Bakanlığının açıklamasında, daha önce görülmemiş bir sağlık felaketinin yaşandığı başkent Sana'da kolera salgını nedeniyle afet bölgesi ilan edildiği belirtildi.

Sana'nın tüm ilçelerinde görülen salgın nedeniyle ilde acil durum ilan edildiği kaydedilen açıklamada, "Salgına yakalanan kişi sayısı normal ortalamaların üzerinde ve sağlık sisteminin gücünü aşıyor. Sana'da koleraya yakalanan kişi sayısı son iki hafta içerisinde 2 bin 567'ye ulaştı. Tüm ilgili kurum ve kuruluşları, Sana ve diğer illerde yaşayan vatandaşların hayatını tehdit eden sağlık sorunun çözülmesi için üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye çağırıyoruz." denildi.

Sınır Tanımayan Doktorlar örgütü de yayımladığı açıklamada, kolera salgınının önüne geçilmesi ve başka hastalıkların yayılmasının önlenmesi için uluslararası örgütlere insani ve sağlık yardımlarını arttırmaları çağrısında bulundu.

Yemen'in farklı illerinde 27 Nisan'dan bu yana koleraya yakalanlardan 115'inin hayatını kaybettiği bildirilmişti.