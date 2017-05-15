Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanlığı seçimleri için Lider Ali Hamaney'e bağlı Anayasayı Koruyucular Konseyi (AKK) tarafından belirlenen 6 adaydan muhafazakar siyasetçi Galibaf yaptığı yazılı açıklamada, "Devrim cephesi ve değerlerini korumak için Reisi lehine adaylıktan çekiliyorum." ifadelerini kullandı.

Seçimlere 4 gün kala, muhafazakar kanatta Reisi ve Mustafa Mirselim kalırken, ılımlı muhafazakar ve reformistlerin cephesinde Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri ve Mustafa Haşimiteba bulunuyor.