Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Korgeneral H. R. McMaster, Trump'ın geçen hafta Beyaz Saray'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Rus Büyükelçisi ile görüşmesi sırasında terör örgütü DEAŞ hakkında paylaşılması sakıncalı olan çok gizli bilgileri paylaştığı iddialarını yalanladı.

McMaster, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, Trump'ın Rus heyetiyle yaptığı görüşmenin "rutin bilgi paylaşımı niteliğinde" ve "tamamıyla usullere uygun" olduğunu belirtti.

Oval Ofis'te yapılan görüşmeye şahit olan hiçbir yetkilinin, "konuşmanın uygunsuz bir seyir aldığına dair bir hisse kapılmadığını" vurgulayan McMaster, açıklamasında "tamamıyla uygun" ifadesini dokuz yerde tekrar etti.

McMaster, söz konusu görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "Başkan ve Dışişleri Bakanı, havacılığa yönelik tehditler dahil, terörist örgütlerden gelen yaygın tehditleri gözden geçirdi. Hiçbir şekilde herhangi bir istihbarat kaynağı veya yöntemi tartışılmadı, kamuoyunca halihazırda bilinmeyen herhangi bir askeri operasyon ifşa edilmedi." ifadelerini kullanmıştı.

Washington Post gazetesi, eski ve yeni Amerikalı güvenlik yetkililerine dayandırdığı haberinde, Trump'ın görüşmede Lavrov'la paylaştığı bilginin istihbarat paylaşımı anlaşması çerçevesinde ABD'nin bir müttefiki tarafından sağlandığını, müttefik ülkenin, istihbarat paylaşımı dahilinde ABD'ye aktardığı bu bilginin, Rusya ile paylaşılmasına izin vermediğini iddia etmişti. Gazeteye konuşan yetkililer, Trump'ın kararının, DEAŞ'ın ülke içindeki faaliyetlerine erişime sahip müttefik ülkeyle işbirliğini tehlikeye attığı yorumunu yapmıştı.

Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, görüşmeyle ilgili "Başkan olarak Rusya ile terörizm ve havayolu uçuş güvenliğiyle ilgili gerçekleri paylaşmak istedim ki bunu yapmaya mutlak hakkım var." değerlendirmesinde bulunmuştu.