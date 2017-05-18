Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çoğu kişi küresel ısınma sebebiyle kutuplardan kopan dev buzdağlarını problem olarak görür ama Dubai’deki bir firma bunu fırsata çevirmeyi planlıyor. National Advisor Bureau Limited isimli firma, Antarktika’da su üzerinde yüzen buzdağlarını alıp Birleşik Arap Emirlikleri’nde Fuceyra açıklarına getirmek üzere proje hazırladı. Bunun için buzdağlarını 9.200 kilometre yüzdürmek gerekiyor. Buzdağlarının hem turistik bir cazibe merkezi hem de içme suyu kaynağı olarak kullanılması hedefleniyor. Projenin önünde hukuki, mali, lojistik açıdan dev engeller var. Çevreciler de projeye tepki gösteriyor. Firma yöneticisi Abdullah eş-Şehi ise bütün engelleri aşıp projeyi gerçekleştireceklerini söyledi. Uçuk projenin, dünyanın en büyük gökdelenlerinin, suni adaların, çölde kapalı kayak merkezlerinin bulunduğu Dubai’deki bir firmadan gelmesi ise şaşırtıcı bulunmuyor.