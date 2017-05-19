Suriye ordusu, DEAŞ'ın Akareb'e saldırısını püskürttüklerini açıklarken devlet haber ajansı SANA, 20 sivilin öldüğünü aktardı. Sputnik'e bilgi veren Selamiyeli bir doktor, "51 ölü ve 100'den fazla yaralı, bu DEAŞ'ın Akareb köyüne düzenlediği saldırının kurbanlarına dair son rakamlar" dedi. Akareb köyü stratejik öneme sahip, çünkü yakınından Halep yolu geçiyor.
DAEŞ köye saldırdı: 51 ölü
19.05.2017 - 01:38 | Son Güncelleme: 19.05.2017 - 01:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Suriye’nin Hama bölgesinde, DEAŞ'ın Selamiye kenti yakınındaki Akareb köyüne saldırması sonucu 51 sivilin hayatını kaybettiği, 100’den fazla kişinin de yaralandığı bildirildi
Etiketler : daeş,suriye hama,
474708 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/474708.aspx
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