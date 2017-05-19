Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suriye ordusu, DEAŞ'ın Akareb'e saldırısını püskürttüklerini açıklarken devlet haber ajansı SANA, 20 sivilin öldüğünü aktardı. Sputnik'e bilgi veren Selamiyeli bir doktor, "51 ölü ve 100'den fazla yaralı, bu DEAŞ'ın Akareb köyüne düzenlediği saldırının kurbanlarına dair son rakamlar" dedi. Akareb köyü stratejik öneme sahip, çünkü yakınından Halep yolu geçiyor.