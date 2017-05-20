Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

​Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mikhail Bogdanov ile telefonda görüştüğü bildirildi.

Heniyye'nin Gazze'deki ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre Heniyye Bogdanov'u telefonla aradı.

Henniyye, Bogdanov ile İsrail hapishanelerinde açlık grevi yapan Filistinli tutuklular, ikili ilişkiler, Rusya'nın Filistinli gruplar arasındaki ulusal mutabakat konusunda oynadığı rol ve Hamas'ın önceki günlerde açıkladığı siyaset belgesi konularını görüştü.

Görüşmede Heniyye, Filistin halkının kendi toprakları ve vatanı üzerinde hakkı olduğunu vurguladı.