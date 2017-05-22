Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rus basınına konuşan Duterte, "Rusya silah satıp hiçbir şart koymuyor. Rusya silah satıyorsa, silah satıyordur. İhtiyacın varsa verir" ifadelerini kullandı.

'KİMSEDEN MERHAMET DİLENMEYECEĞİM'

Duterte, şöyle devam etti: "Bunu ABD ile böyle yapabilir misiniz? Hayır. Zira başkan vereceğini söylerken, dışişleri bakanlığı 'Hayır' diyor. Kongre 'Hayır' diyor. Bu nedenle mesafeli davranıyoruz. Öyleyse, öyle olsun. Bunun için kimseden merhamet dilenmeyeceğim. Rusya'ya gidebilirim."

DUTERTE RUSYA YOLCUSU

Duterte'nin yarın Moskova'yı ziyaret etmesi beleniyor. Filipinler daha önce ABD'den silah aldığı için, şimdiye kadar Moskova'yla askeri işbirliğine yönelik bir anlaşmaları olmadı.