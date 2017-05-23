Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Görüşme sonrası basın mensuplarına açıklama yapan Guedes'e göre Başkan Temer'in savunmasındaki strateji değişikliği, Yargıç Fachin'in Federal Polise ses kaydını uzmanlara incelenmek üzere gönderilmesini emretmesinden sonra gerçekleşti.

Guedes özel ses uzmanlarının gizli kayıtta 70 belirsizlik bulduğunu belirterek, "Yaptığımız değerlendirmede, hiç şüphe yok ki bu sesin işe yaramaz olduğu inancı var." dedi.

Temer'in savunma heyeti itirazı geri çektiklerini, Federal Yüksek Mahkeme Başkanı Carmen Lucia'nın, itiraz başvurusunun ancak ses uzmanlarının kararı sonrası mahkeme karşısına getirileceğini bildirmesinden sonra kamuoyuna açıkladı.

Avukat Guedes, Başkan Temer'in sürecin normal seyrinde devam etmesini ve masumiyetinin kanıtlanmasını istediğini söyledi. Guedes, "Süreci askıya alma ihtiyacını görmedik ve Başkan bu meselenin mümkün olan en kısa sürede çözümlenmesini istiyor. Başkan, bu yanıtı en kısa sürede ülkeye vermek istiyor." ifadelerini kullandı.

Guedes, şunları kaydetti:

"Hata olduğunu bildiren iki gazete vardı. Ardından Globo TV geldi ve herhangi bir usulsüzlük olmadığını söyledi. Bu şüphe vardı. Başkanın savunması, hafta sonu bir uzman kiraladı ki o, materyalde 50 ya da 14 değil, 70 belirsizlik buldu. Şimdi (Federal Yüksek Mahkemeye) şunları söyleyen bir talepte bulunduk; şu anda güvendiğimiz bir çalışmanın sonucuna sahip olduğumuzdan, bu soruşturmanın mümkün olan en kısa sürede tamamlanmasını istiyoruz."



Gizli ses kaydı yapılan cihaz polise teslim edilecek

JBS şirketler grubunun yönetimini elinde bulunduran J&F Holding'in avukatı Francisco de Assis e Silva ise ses kayıtlarını yayınlayan Globo'ya verdiği demeçte, iş adamı Joesley Batista ile Başkan Temer arasında 7 Mart'ta Jubaru Sarayı'nda yapılan görüşmeyi kaydetmek için kullanılan USB belleği başsavcının ofisine teslim edeceklerini duyurdu.

Silva, "USB bellek çok güvenli bir yerde ve Federal Yüksek Mahkeme duruşmasından çok daha önce, güvenli bir anda ve saatte kişiye (Başsavcılık Ofisi) teslim edilecek." açıklamasını yaptı.

Brezilya Devlet Başkanı Michel Temer ile JBS şirketler grubunun sahiplerinden Joesley Batista arasında 7 Mart'ta gerçekleştirilen bir görüşmenin gizli ses kayıtları, "Araba Yıkama" yolsuzluk operasyonu kapsamında ifade veren Batista tarafından başsavcılığa verilmişti.

Batista'nın ifadesine göre Başkan Temer yolsuzluk operasyonlarında hapis cezasına çarptırılan eski Meclis Başkanı Eduardo Cunha'nın sessizliğinin satın alınmasına garanti verdi ve Batista bu görüşmeyi gizlice kayıt altına aldı.

Geçen hafta yerel basına sızan Batista'nın ifadesi, Federal Milletvekili Rocha Loures'in Başkan Temer tarafından J&F Grup ile hükümet arasındaki sorunları çözmekle görevlendirildiğini ve 20 yıl boyunca her hafta yaklaşık 150 bin dolar ödeme alınması konusunda anlaşma sağlandığını iddia ediyordu. Basına yansıyan video görüntülerine göre, Milletvekili Loures, Federal Polis tarafından takibe alındı ve Joesley Batista tarafından gönderilen parayı JBS'nin müdürü Ricardo Saut'tan teslim alırken polis tarafından kayıt altına alındı.

Basına sızan ses kaydı, görüntüler ve iddialardan sonra Başsavcılık Federal Yüksek Mahkemeden Başkan Michel Temer'e karşı yolsuzluk ve adaleti engellemekten soruşturma açılmasını talep etmişti ve Yüksek Mahkeme bu talebe onay vermişti.