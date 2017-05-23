Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Reuters haber ajansı, dün gece 22 kişinin öldüğü terör saldırısının gerçekleştiği İngiltere'nin Manchester kentinde Arndale alışveriş merkezinin tahliye edildiğini duyurdu. Bölgede büyük bir patlama sesinin duyulduğu ifade ediliyor. Manchester polisi, Arndale alışveriş merkezinde bir vaka ile uğraştıklarını açıkladı.

Reuters'ın görgü tanıklarından aldığı bilgiye göre AVM'den çok sayıda kişinin koşarak uzaklaştığı belirtiliyor. Bir görgü tanığı, "El ele tutuşarak dışarı doğru kaçışan insanlar var" ifadesini kullanıdı.

İngiltere'nin Manchester şehrinde ABD'li şarkıcı Ariane Grande'nin konser verdiği 'Manchester Arena'da patlama yaşanmıştı.