Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere'nin Manchester şehrinde sanatçı Ariana Grande konserinin sonunda patlama oldu. İngiliz polisi patlamada 22 kişinin köldüğünü 59 kişinin yaralandığını bildirdi.

Saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi. Terör örgütü DEAŞ'a ait olduğu bilinen sosyal medya hesabında, "bir eylemcinin birden fazla bomba kullandığı" iddia edildi. Polis, saldırganın patlama sırasında öldüğünü duyurmuştu. ABD ise DEAŞ'ın saldırıyı üstlenmesine karşın, örgüt ile saldırı arasındaki ilişkinin henüz netleşmediği açıklamasında bulundu.





Ölenlerin çoğunun 13-18 yaş aralarında olduğu öne sürülüyor. Konserin düzenlendiği Manchester Arena konser salonu yönetimi patlamanın salon dışındaki bir alanda meydana geldiğini bildirdi. 'Çivi bombası'yla intihar saldırısı düzenlenmiş olabileceği açıklandı. ABD'li sanatçı Ariana Grande'nin konserinin bitiminin ardından TSİ 00.35'te gerçekleşen saldırı sonrası tüm salon tahliye edildi. Patlamada, şarkıcı Ariana Grande'nin yaralanmadığı duyuruldu.





İngiltere Başbakanı Theresa May, çok sayıda kurbanın durumunun ağır olduğunu açıklarken, saldırganın tek başına mı yoksa grup halinde mi hareket ettiğinin henüz belirlenmediğini ifade etti. May, İngiliz polisinin saldırganın kimliğini bildiğini söyledi.

İngiliz Daily Mail gazetesi, saldırganın konser alanına tramvayla geldiğini yazdı. Dialy Mail, güvenlik kaynaklarının saldırganın kimliğinin daha önceden bildiğini yazdı.

BBC, polisin saldırıyla ilişkili olduğu düşünülen 23 yaşında bir erkeğin gözaltına alındığını bildirdi.





ÖLÜ SAYISI 22'YE YÜKSELDİ

Açıklama yapan İngiltere polisi ölü sayısının 22'ye çıktığını bildirdi. Saldırının sırt çantalı bir erkek tarafından gerçekleştiği açıklanırken patlayıcıyı taşıyan teröristin saldırı sırasında öldüğü duyuruldu. Olay, 2005 yılında başkent Londra'da metroda düzenlenen ve 56 kişinin hayatını kaybettiği saldırının ardından ülkede gerçekleşen en büyük terör saldırısı oldu.





İNGİLİZ POLİSİ AÇIKLAMA YAPTI

İngiliz polisi, Manchester'daki konser alanında 22 kişinin hayatını kaybettiği patlamanın bombalı intihar saldırısı sonucu meydana geldiğini ve ölenler arasında çocukların da olduğunu açıkladı.

Manchester polis müdürü Ian Hopkins, "Şu aşamada gece yapılan saldırının bir erkek saldırgan tarafından gerçekleştirildiğini düşünüyoruz... Önceliğimiz tek başına mı yoksa örgütlü olarak mı yaptığını belirlemektir" dedi.





Hopkins, "Saldırganın konser alanında öldüğünü teyit edebilirim. Saldırganın taşıdığı ev yapımı patlayıcı cihazın infilak ettirmesi sonucu bu katliamı yaşadık" dedi.

Londra Belediye Başkanı Sadık Han ise Manchestar'daki saldırının ardından başkentte daha fazla polisin görev yapacağını açıkladı.





İNGİLTERE BAŞBAKANI MAY: TERÖR SALDIRISI

İngiltere Başbakanı Theresa May, patlamanın ardından bir açıklama yaptı ve olay ile ilgili olarak "korkunç bir terör saldırısı" ifadesini kullandı. May, "Polisin terör saldırısı olarak değerlendirdiği olay ile ilgili tüm detayların aydınlatılması için çalışılıyor. Kalbimiz hayatını ve yakınlarını kaybedenler ile birlikte" dedi. İngiltere Başbakanı ayrıca sabah saatlerinde bir acil durum toplantısı düzenleyeceklerini duyurdu.



Bu arada Manchester polisi, Cathedral Bahçeleri'nde kontrollü bir patlama gerçekleştirdi. Polis, buradaki kontrollü patlamada şüpheli bir madde olmadığını ve terk edilmiş bir kıyafet olduğunu doğruladı.





İÇİŞLERİ BAKANLIĞI ACİL TOPLANDI



Korkunç patlamanın ardından İngiltere İçişleri Bakanlığı'nda acil toplantı yapıldı.

MANCHESTER'IN BELEDİYE BAŞKANINDAN AÇIKLAMA: KORKUNÇ BİR GECEYDİ



Manchester'ın Belediye Başkanı Andy Burnham Twitter'dan yaptığı açıklamada "Kalbim yakınlarını kaybedenlerle beraber, cesur acil servisimizi takdir ediyorum. Muhteşem şehrimiz için korkunç bir geceydi." dedi.





GÖRGÜ TANIĞI: İNSANLAR KANLARLA KAPLIYDI



Independent'ta yer alan habere göre, bir görgü tanığı, "Son şarkısını bitirdi ve büyük bir patlama sesi duyduk. Tek hatırladığım herkesin koşarak kaçtığıydı. İnsanlar kanlarla kaplıydı, bazı insanlar kavga etmeye başladı. Oldukça korkutucuydu" dedi.



Konserde bulunan Evie Brewster adlı bir tanık Daily Mail'e verdiği demeçte, “Ariana Grande son şarkısını henüz bitirmiş ve sahneden ayrılmıştı, patlama sesi geldiğinde. Herkes bir anda çığlık atmaya ve çıkışa doğru koşmaya başladı. Polis ve ambulans sirenlerin duyabiliyorduk. Korkunçtu” dedi.

Olayın hemen ardından konser salonuna bitişik olan Victoria İstasyonu tahliye edildi ve tüm seferler iptal edildi.







Emma Johnson adlı bir vatandaş, kendisinin ve eşinin 15 ve 17 yaşlarındaki kızlarını almak için konser salonuna geldiğini söyledi.



BBC Radio Manchester’a konuşan Johnson, “Kesinlikle bombaydı. Kesinlikle fuayede patlatıldı. Merdivenlerin en başındaydı ve camlar patladı. Ticari ürünleri sattıkları yerin yakınındaydı. Tüm bina titredi. Bir patlama oldu ve akabinde bir yangın parlaması. Cesetler her yerdeydi” dedi.





BOMBA İMHA EKİPLERİ OLAY YERİNDE GİTTİ



Bir diğer görgü tanığı Robert Tempkin "Herkes bağırıp çağırıyordu, kaçışıyordu. Yerde ceketler, cep telefonları vardı. Bazıları kan gördüklerini söylüyordu, bazılarıysa balon veya hoparlörün patladığını söyledi" dedi.



Guardian gazetesi muhabiri Frances Perrauding de sosyal medyada paylaştığı videoda, bomba imha ekiplerinin de bölgeye intikal ettiğini aktardı.

LONDRA'DAKİ ABD BÜYÜKELÇİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA



Londra'daki ABD Büyükelçiliği, İngiltere'de yaşayan vatandaşlarını Büyükelçilik ile bağlantıya geçmeleri yönünde uyardı.



Manchester'da patlama sonrası konser için şehirde bulunanlara evlerinin kapılarını açanlar Twitter'da #RoomforManchester (Manchester için Oda) etiketi paylaştı.

21 BİN KİŞİLİK KAPASİTE İLE AVRUPA'NIN EN BÜYÜK KAPALI KONSER SALONU



Avrupa'nın en büyük kapalı konser salonu olan 21 bin kişilik Manchester Arena'da olayın terör saldırısı olma ihtimalinin güçlendiği belirtilirken ikinci seviye alarm duruma geçildi.

TÜRKİYE BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise "İngiltere'nin Manchester şehrinde meydana gelen terör saldırısını şiddetli kınadığımı ifade etmek istedim. Türkiye olarak saldırıda ilk belirlemelere göre 22 vatandaşını kaybeden, 59 vatandaşı yaralanan İngiltere devletinin ve İngiliz halkının acısını paylaşıyoruz. Terör örgütleriyle mücadelesinde tüm ülkeler gibi İngiltere'nin de yanında olduğumuzu burada ifade etmek isterim." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İngiltere'nin Manchester kentindeki terör saldırısını şiddetle kınadıklarını, Türkiye ve Birleşik Krallık'ın terörizmle ortak ve kararlı mücadelesini sürdüreceğini ifade etti. Kalın Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Manchester'da yapılan terör saldırısını şiddetle kınıyor, hayatını kaybedenler için taziyelerimizi sunuyoruz. Türkiye ve Birleşik Krallık terörizme karşı ortak ve kararlı mücadelesine devam edecektir" dedi.

SEÇİM KAMPANYALARINI ASKIYA ALDILAR

Saldırının ardından İngiltere Başbakanı Theresa May ve muhalefet lideri Jeremy Corbyn seçim çalışmalarını askıya aldıklarını açıkladı.

Başbakanlık kaynakları, May'in gelecek ay ülkede yapılacak erken genel seçim için yürüttüğü seçim kampanyasını askıya aldığını ve son gelişmelerle ilgili bugün gerçekleştirilecek acil kabine toplantısına başkanlık edeceğini duyurdu.

Patlama anında Manchester Arena'da konserini tamamlamak üzere olan ABD'li popstar Ariana Grande, Twitter hesabıdan paylaştığı mesajda 'çok üzgün olduğunu, söyleyebilecek sözü olmadığını' ifade etti.