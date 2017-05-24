Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çetiner Çetin ANKARA

Irak’ta eski başbakan Nuri El Maliki’nin İran desteğiyle ülkesinde darbe girişimine hazırlandığı ve ABD’nin Bağdat merkezî yönetimi uyardığı öğrenildi. Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Maliki’nin, başbakanlığı döneminde resmî ordu yapılanmasının dışında “Dicle Ordusu” adıyla paralel bir ordu kurmuş ve iki kez yönetime el koyacağına dair duyumlar üzerine görevden el çektirilmişti. Gazetemize bilgi veren diplomatik kaynaklar, ABD’nin resmî olarak Başkanı’nın Başdanışmanı Jared Kushner aracılığıyla Irak hükûmetinden İçişleri ve Savunma Bakanlıklarında çalışan 785 askerin görevden uzaklaştırılmasını talep ettiğini belirterek “ABD heyeti, Irak hükûmetine bu askerlerin İran’ın talepleri, Kudüs Tugayları Komutanı Kasım Süleymani ile Maliki’nin emriyle hareket ettiğini belirtti” dedi. Ankara da Maliki’nin daha önce benzer girişimlerden dolayı duyduğu rahatsızlığı ABD’li yetkililere iletmişti. Maliki’nin yönetime el koyma girişiminin İran’ın coğrafyada etki alanını artıracağını düşünen Ankara, Bağdat’taki gelişmeleri yakından takip ediyor.