Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mandera Valisi Ali İbrahim Roba, yaptığı yazılı açıklamada, kendisinin de içinde bulunduğu konvoyun Somali sınırındaki Mandera eyaletinin Simo bölgesinden geçişi sırasında patlama meydana geldiğini belirtti.

Roba, seçim kampanyası için başka bir bölgeye giderken saldırıya uğradıklarını, olayda 5 polisin öldüğünü ifade etti.

Polis kaynakları, patlamadan yara almadan kurtulan Vali Roba'nın, bugüne kadar 7 saldırı girişimiyle karşı karşıya kaldığını duyurdu.

Somali sınırına yakın noktalarda düzenlenen son bir aydaki benzer saldırılarda 15 polisin öldüğünü kaydeden yetkililer, henüz iki saldırıyı da üstlenen olmadığını ancak terör örgütü Eş-Şebab militanlarından şüphelendiklerini söyledi.

Kenya Polis Şefi Joseph Boinet de dün yaptığı açıklamada, Eş-Şebab teröristlerinin Somali'deki operasyonlar nedeniyle Kenya'ya kaçmaya çalıştıklarını bildirmişti.