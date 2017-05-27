Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çetiner Çetin ANKARA

İngiltere’nin Manchester şehrinde 22 kişiyi öldüren intihar bombacısı Selman Abadi’nin İngiltere’ye Türkiye üzerinden gittiği yönünde yapılan haberin hedef şaşırtma olduğu belirlendi. Libya’dan İngiltere’ye giden Abadi’nin İstanbul’dan transit geçiş yaptığı ve Almanya’nın Düsseldorf şehrinde konakladığı belirlendi. Abadi’nin Almanya’da 4-5 gün kaldıktan sonra İngiltere’ye geçtiği de ortaya çıktı. Konuyla ilgili görüşünü aldığımız bir Türk yetkili, Abadi’nin Libya’ya giderken İngiltere - Almanya - İstanbul güzergâhını kullandığını belirterek, “Manchester katili Abadi geri dönüş güzergâhında da aynı rotayı takip etti. Abadi hem geliş hem de gidişte Düsseldorf’ta 4 ila 5 gün kaldı. Abadi’nin bu ülkede neler yaptığı araştırılmalı” dedi.

DİKKATTEN KAÇMIŞ!

Selman Abadi aynı zamanda, DEAŞ için eleman bulan Libyalı bir göçmenin oğlu olan Abdulrauf Abdullah’ın da yakın arkadaşı çıktı. Abadi, geçen yıl tutuklanan Abdulrauf Abdullah ile sık sık telefonla görüşüyordu. Abdulrauf Abdullah geçen yıl tutuklandı, buna rağmen bu ikili arasındaki görüşmelerin İngiliz istihbaratının dikkatinden kaçması soru işaretlerine yol açıyor. Manchester saldırısının hemen ardından İngiliz istihbaratının gözünden kaçan bir başka önemli ayrıntıya ise gazetemiz ulaştı. Abdulrauf Abdullah 18 yaşındayken Libya’da vurulmasının ardından uzun yıllar Selman Abadi’nin babası Ramazan’ın evinde kaldı. Baba Abadi de çevresindekiler tarafından radikal gruplarla ilişkisi olan biri olarak biliniyor.

HEDEF ŞAŞIRTIYORLAR

Örgüte insan kaynağı sağlayan Abdulrauf Abdullah’ın yakalanmasına rağmen etrafındaki isimlerin incelenmemiş olması bir güvenlik zaafı. İngilizler de bu zaafı unutturmak için hedef şaşırtıyor. Katilin, Türkiye üzerinden İngiltere’ye geldiği yönünde haber servisi yapıyorlar.