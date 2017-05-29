Almanya'nın başkenti Berlin'de bomba alarmı verildi. Şüpheli bir aracı durduran polis ekipleri, sokakları kapattı. Kentten gelen ilk fotoğraflarda, bomba imha ekiplerinin yanı sıra bir robotun da şüpheli aracı kontrol ettiği görülüyor. Yerel medyaya konuşan polis, "Arabada birkaç tel var" dedi. Olay yerine 40'ı aşkın polisin sevk edildiği bildiriliyor.
Berlin'de bomba alarmı! Polis sokakları kapattı
29.05.2017 - 12:18 | Son Güncelleme: 29.05.2017 - 12:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Almanya'nın başkenti Berlin'de şüpheli bir araç durduruldu. Bomba imha ekipleri aracı kontrol ederken bölgedeki sivillerin tahliye edildiği bildiği.
Etiketler : berlin,
477481 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/477481.aspx
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