Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Almanya'nın başkenti Berlin'de bomba alarmı verildi. Şüpheli bir aracı durduran polis ekipleri, sokakları kapattı. Kentten gelen ilk fotoğraflarda, bomba imha ekiplerinin yanı sıra bir robotun da şüpheli aracı kontrol ettiği görülüyor. Yerel medyaya konuşan polis, "Arabada birkaç tel var" dedi. Olay yerine 40'ı aşkın polisin sevk edildiği bildiriliyor.