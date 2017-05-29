Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi İnternet Servisi

Güney Amerika ülkesi Venezuela'nın kuzeyindeki Lecheria kentinde yaşanan çatışmada protestocuların attığı patlayıcı polislerin arasında patladı. Yaşanan ilk patlama sonrası iki polis yaralanırken protestocuların büyük sevinç yaşadığı görüldü.

Şehirde karşı karşıya gelen protestocular ve güvenlik güçleri arasında yer yer şiddetli çatışmalar yaşandığı belirtiliyor. Güvenlik güçleri protestoculara plastik mermi ve göz yaşartıcı gaz ile müdahale ediyor. Protestocular ise polis ve askere taş, sopa, havai fişek, molotof ve çeşitli el yapımı patlayıcılarla saldırıyor. Türkiye Gazetesi

MUHALEFET PROTESTOLARINI SÜRDÜRÜYOR

Venezuela'da gıda kıtlığı, yüksek enflasyon ve artan suç oranlarından kaynaklanan toplumsal hoşnutsuzluk, Nicolas Maduro liderliğindeki hükümetin kontrol ettiği Yüksek Mahkemenin, 31 Mart'ta Kongrenin yetkilerini elinden aldığını açıklamasıyla sokak protestolarına dönüşmüştü. Muhalefet, bu kararın ülkeyi diktatörlüğe giden ve dönüşü olmayan yola soktuğunu savunmuş, başkent Caracas'ta hükümet karşıtları sokaklara dökülmüştü. Tepkilerin ardından mahkeme, 1 Nisan'da kararını geri çektiğini açıklamıştı. Buna rağmen muhalefet, erken seçim talebiyle protestolarını sürdürüyor. Türkiye Gazetesi