Rusya NATO Daimi Temsilcisi Aleksandr Gruşko, "Valday" tartışma forumunda yaptığı konuşmada, geçtiğimiz günlerde düzenlenen NATO Zirvesi hakkında açıklamalarda bulundu. Temsilci Gruşko, NATO ülkelerinin anti-DEAŞ koalisyonuna katılmalarını eleştirerek, Rusya’nın katılımcı ülkeler ile temaslarını sürdürülmesinde engel oluşturabileceğini bildirdi. Gruşko, "NATO ülkelerinin, anti-DEAŞ koalisyonuna katılması Rusya ile ilişkileri geliştirilmesi için engel olabilir. Çünkü NATO, Rusya olmadan ortak ilişkilerini sürdürmesi imkansız" dedi.
Rusya NATO ülkelerini uyardı
29.05.2017 - 18:49 | Son Güncelleme: 29.05.2017 - 18:49
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Rusya, NATO ülkelerinin anti-DEAŞ koalisyonuna katılma kararı almalarını eleştirerek uyarıda bulundu.
Etiketler : rusya,nato,anti-deaş,
477591 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/477591.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER