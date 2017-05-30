Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tarihi ve doğal güzelliklerinin yanı sıra renkli binaları, kanalları ve birbirine bağlı adalarıyla da ünlü Stockholm, bu nedenle "Kuzeyin Venedik'i" olarak da anılıyor. Stockholm, kenti üzerinde bulunduran ana yapısının dışında on dört adaya ve ülkenin üçüncü büyük gölü Malaren Gölü'nün Baltık Denizi ile birleştiği kanala sahip.

Toplam nüfusu 10 milyona yakın İsveç'te nüfusun yüzde 20'si, yani yaklaşık 2 milyon kişi başkent Stockholm'de yaşıyor. Stockholm'de, Danimarka ve Norveç gibi diğer İskandinavya ülkeleri gibi yazlar uzun gündüzlerden, kışlar ise uzun gecelerden oluşuyor. Öyle ki yazın saat 01.00'de dahi hava tam olarak kararmıyor. Bununla birlikte gün doğumu birkaç saat içerisinde hızlıca oluyor ve hava bir anda aydınlanıyor.

Avrupa'dan farkı sakinliği ve dinginliği

1200'lü yıllarda kurulan, "tahta ada" anlamına geldiği kabul edilen Stockholm, daha sonraki yüzyıllarda bölgenin en önemli deniz ticareti ve liman merkezlerinden biri haline geldi. Sanayi devrimiyle ise gerek İsveç gerekse başkent Stockholm Avrupa'nın önemli ticaret ve sanayi merkezlerinden biri konumuna yerleşti.

İki milyon nüfusa ve önemli sanayi kuruluşlarına sahip olmasına karşın Stockholm'ü diğer Avrupa kentlerinden ayran temel fark ise şehrin, sakinliği ve dinginliği.

İnsanların huzurlu olmaları, kentin genelinde neredeyse orman vasfı kazanmış büyük ağaçların yer aldığı parkların bulunması, trafik sıkışıklığının azlığı, adaları birbirine bağlayan köprüler ve kanallar arasındaki deniz taşımacılığı Stockholm'ü turistler için de cazibe merkezi haline getiriyor.

Bunların yanı sıra sosyal politikaları, erkeklere de verilen uzun doğum izinleri, temiz caddeleri, insanların düzenli yaşam standartları, aralarında Türkler'in de olduğu 200 bine yakın çok sayıda göçmenin farklı etnik ve dine mensup kişilerin bir arada huzurlu şekilde yaşamaları hem İsveç'in hem de başkenti Stokcholm'ün yıl içerisinde milyonlarca turisti ağırlamasını sağlıyor.

Eski Şehir Gamla

Kentin en önemli merkezi hiç kuşkusuz tarihi yapıları ve günümüze kadar koruduğu mimarisiyle Eski Şehir olarak bilinen Gamla Stan.

Modern mimari eserlerin pek görülmediği hatta Orta Çağ mimarisine ait tüm yapıların günümüze kadar korunduğu Gamla Stan, başkentte turistlerin ilk uğrak yerlerinden biri.

Dar sokakları, alışveriş dükkanları, eski evleri, Kraliyet Sarayı, Parlamento Sarayı ve en önemlisi, Nobel Müzesi burada yer alıyor.

Gamla Stan'daki Stortorget Meydanı, küçük olmasına karşın etrafını çevreleyen tarihi yapılarıyla ve merkezinde yer alan çeşmesiyle dikkati çekiyor. Türkçesi Büyük Meydan olan Stortorget Meydanı'nda ayrıca tarihi nitelikte kentin ilk binaları yer alıyor.

Hediyelik eşya dükkanlarının ve kafelerin olduğu kent meydanı güzel, dar ve dik sokaklarıyla da ilgi çekiyor.

Djurgarden Adası'nın denize bakan kısmında yer alan ve Gröna Lund olarak bilinen lunapark da Stockholm kentinin turist çeken noktalarından biri. Malaren Gölü üzerindeki deniz otobüsleri ile turlar da yapılan lunapark, gerek manzarası gerekse adrenalin dolu aletleriyle şehrin simgeleri arasında yer almayı başarıyor.

Stockholm Şehir Müzesi, koleksiyonunda yer alan 300 binden fazla tarihi objesi ile Stockholm'ün tarihi yolculuğunu gözler önüne sererken, binden fazla odasıyla günümüzde de İsveç Kralının ana ikametgahı olarak kullanılan Stockholm Kraliyet Sarayı da kentin dikkati çeken tarihi yapıları arasında yer alıyor.

Sularla çevrili adalardan oluşması nedeniyle "Kuzeyin Venedik'i" olarak adlandırılan Stockholm'ün bir başka popüler özelliği ise içme suyunun dünyada meşhur olması. Şehirde hemen hemen tüm yapılar içme suyu ihtiyacını musluklardan akan doğal şebeke suyundan karşılıyor. Ülkede marketlerde ve küçük bakkallarda su satışı yok denecek kadar az.

Dünyanın en fazla "çöp" ithal eden merkezlerinden biri

Çevresindeki ormanların yanı sıra kent merkezindeki çok sayıda yeşil alanıyla dikkati çeken Stockholm ayrıca, dünyanın en fazla "çöp" ithal eden merkezlerinden biri.

Kent, çoğu ülkeden üzerine para alarak ithal ettiği çöpleri geri dönüşüm merkezlerinde enerjiye ve yakıta çevirerek sert geçen kış aylarında bunu şehir sakinlerinin hizmetine sunuyor.

Şehrin 2017 UEFA Avrupa Ligi finaline ev sahipliği yapan stadı "Friends Stadyumu" çevresinde inşa edilen birçok yeni yapı da "akıllı bina" sistemiyle tüm enerjisini kendisi üretiyor.

Avrupa'da en rahat ibadet özgürlüğü

Tarihi ve doğal güzellikleri, yaşam standartlarının yüksekliği gibi özellikleriyle öne çıkan Stockholm, göçmenlere yönelik ılımlı tavırlarının yanı sıra Müslümanlara yönelik hoşgörüsüyle de tanınıyor.

Her ne kadar son yıllarda başta Avrupa olmak üzere dünyada artış gösteren İslamofobi bu kentte görülse de şehirde yaşayan Türkler ve Müslümanlar, Avrupa'da en rahat ibadet özgürlüğünün başta İsveç olmak üzere Stockholm'de yaşandığı görüşündeler.

Ülkedeki Türklerin yarısı Konya Kulu'dan

Stockholm'de dikkati çeken en önemli özelliklerden biri de adım başı Konya Kulu'dan göç etmiş ya da aslen buralı olan Türk vatandaşlarına rastlanması.

İsveç'te yaşayan 120 binden fazla Türk'ten 60 bine yakınını Kululular oluşturuyor.

Yaz aylarında büyük çoğunluğu Türkiye'ye tatil için giden Kululular kentteki en büyük etnik grupların başında geliyor.

Öyle ki İsveç'te siyasi partiler seçim zamanlarında ilk propaganda çalışmalarını Kululuların yaşadığı bölgelerde başlatırken, ülkedeki bazı siyasi partiler de Konya'nın Kulu ilçesine seçim sandığı kurup seçim çalışmalarını bu ilçede gerçekleştiriyor.