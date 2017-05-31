Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Roma Dışişleri Bakanlığı’ndaki bir toplantıya katılan Brett McGurk, ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyonun 69 üyesi bulunduğunu belirterek, şimdiye kadar 4 milyon 100 bin kişiyi bu örgütün elinden kurtardıklarını anlattı. DEAŞ’ın kalesi niteliğindeki Suriye’nin Rakka kentine operasyonun çok kısa süre içinde başlayacağını açıklayan McGurk, Rakka’ya sadece 2 kilometre mesafede olduklarını belirtti.

McGurk, operasyonun başlama tarihine ilişkin ise bir şey diyemeyeceğini de dile getirerek, “Ancak oldukça yakın olduğunu söyleyebilirim” dedi.