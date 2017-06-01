Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çetiner Çetin ANKARA

İncirlik krizi ile Türkiye’ye rest çeken Almanya, Ankara’dan gelen sert karşılık üzerine geri adım atmış ve İncirlik’teki askerlerini Ürdün’e taşıma planını Meclis genel kurulundan savunma komisyonuna geri göndermişti. Almanya Dışişleri Bakanı pazartesi günü Ankara’da İncirlik krizini aşmak için gelecek ancak önümüzdeki yılki NATO zirvenin Türkiye’de yapılması için Almanların arka bahçe diplomasisi başlattığı, hatta Hollanda ve Fransa’yı ikna ettiği belirtiliyor.

ÇAVUŞOĞLU TEPKİ VERECEK

2018’deki NATO zirvesinin İstanbul’da yapılmasını konusunda daha önce verilen takvimin iptali için Alman Savunma Bakanlığı ve Dışişleri diplomatlarının yoğun kulis faaliyetleri içinde olduğu öğrenildi. Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, pazartesi günü Ankara’ya gelecek olan Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel’in mevkidaşı Çavuşoğlu ile İncirlik konusunda görüşeceği ve görüşmede Almanya’nın bu girişimlerine duyulan tepkiler de dile getirileceği kaydedildi. Alman yetkililerin, Kanada, Fransa, Danimarka ve Hollanda ile görüşme trafiğini sürdürdüğü belirtilirken, Almanların görüştüğü bir ülkenin diplomatik kaynaklarından gazetemize verilen bilgiye göre, Alman yetkililer görüştükleri ülkelere “Biz Türkiye’nin itibarını uluslararası düzeyde yükseltmek ve NATO’nun Türk hükûmetinin siyaseten desteklediği itibarı vermek istemiyoruz” diyor.

ERDOĞAN ÖNERİYİ SUNMUŞTU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın zirvenin 2018’de Türkiye’de yapılmasını önerisini Temmuz 2016’da Varşova’daki buluşmada yapmıştı ve o günün şartlarında bu öneri kabul görmüştü. Zirvenin nerede yapılacağına, haziran ayında yapılacak NATO Savunma Bakanları toplantısında karar verilecek.

AVUSTURYA-ALMANYA DAYANIŞMASI MI?

Türkiye karşıtı gruplara en fazla desteği veren ülkeler arasında yer alan Avusturya, NATO üyesi Türkiye ile sürdürülen AB katılım müzakerelerinin sonlandırılması için tavrını koyarken bir yanda da silah ambargosu ile karşımıza çıkmıştı. Türkiye’de de buna karşılık olarak Avusturya’nın NATO ortakları arasında yapılan önemli programların dışında tutulmasını sağlayarak tavrını net bir şekilde ortaya koymuştu. Almanların Türkiye’nin NATO içindeki gücünü kırmak için harekete geçmesinde Avusturya ile olan tarihî ve siyasi bağlarının etkili olduğu ifade ediliyor.