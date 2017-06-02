Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hayatını kaybedenlerin büyük çoğunluğunun teröristin kumarhane masalarını ateşe vermesinden sonra çıkan dumandan zehirlenerek öldüğü açıklandı. Hayatını kaybedenler arasında 22 kişinin otelde konaklayanlar 13 kişinin ise otel personeli olduğu belirtildi. Polis yaptığı açıklamada 54 kişinin de yaralandığını aktardı.

DEAŞ'LI TERÖRİST ÖLÜ ELE GEÇİRİLDİ

Manila’da meydana gelen olayın ardından teröristin kendisini yaktığı ve ölü ele geçirildiği belirtildi. Olayı terör örgütü DEAŞ'ın üstlendiği bildirildi.

Otel yetkilisi ise yaptığı açıklamada, “Mağdurlara ve yaralılara yardım sağlayacağız. Masum insanlara gerçekleştirilen bu saldırıyı kınıyoruz. Dualarınızı rica ediyoruz” dedi.

DEAŞ DESTEKLİ TERÖRİSTLER MARAWİ'YE SALDIRMIŞTI

Yanı sıra terör örgütü DEAŞ'a bağlı grupların saldırıları nedeniyle sıkıyönetim ilan edilen Mindanao eyaletine bağlı Marawi kentindeki eylemlerinin sürdüğü bildiriliyor. Filipinler ordusu bölgede 100'den fazla teröristi etkisiz hale getirilken şehrin yüzde 90'ından fazlasının güvenlik güçlerinin kontrolünde olduğu ifade ediliyor.