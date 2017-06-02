Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya uluslararası diplomatik arenanın merkezinde kalmaya devam ediyor. Ülke, bir yandan Avrupa Birliği ve ABD'de düzenlenen başkanlık seçimlerine müdahale etmekle suçlanırken, diğer yandan da yayılmacı politikaları Doğu Avrupa’da endişeye neden oluyor: Bu durumsa İsveç ve Polonya gibi ülkeleri güvenlik harcamalarını arttırmak gibi çeşitli önlemler almaya itiyor.

Bu korku ve endişelerin gerçekle bir alakası olup olmadığı tartışılırken, birçok ülke askeri harcamalarını arttırarak NATO güçleriyle tatbikatlara başladı. Hali hazırda dört bine yakın NATO askeri, Polonya'nın Szczecin limanında tatbikat yapıyor. Tatbikat 16 Haziran'a kadar devam edecek.

Donald Trump’ın geçtiğimiz hafta NATO’nun karşılıklı yardım ilkesine uymayacağını belirtmesi ise kaygıları daha da arttırdı. NATO’ya katılan dört Avrupa ülkesinden Polonya milli gelirinin yüzde 2’sini savunmaya ayırıyor. Estonya, Litvanya ve Letonya gibi Polonya da yakın bir zamanda kendi sahası üzerinde NATO’nun askeri tatbikatlarına katıldı.

Fakat Polonya, Rusya’nın Kırım’ı ilhakının ardından daha da ileri giderek sadece Rusya tehdidi karşısında topraklarında paramiliter birliklerin artmasına izin vermekle kalmadı, aynı zamanda 2023’e kadar 53 bin gönüllü kadın ve erkekten oluşan bir ordu kurmak için harekete geçti.

İlk bakışta İsveç‘in Rusya tehdidi hakkında endişelenmesine gerek olmadığı zira topraklarının yeterince uzak olduğu sanılıyor. Fakat Baltık Denizi’nin diğer tarafında bulunan ve Rusya’nın nükleer füze yığdığı Moskova’nın Avrupa’daki kalesi Kaliningrad yerleşim yerini saymazsak tabii…

Her iki ülke de Rusya’nın bu topraklara herhangi bir askeri müdahalede bulunmayacağını adeta haykırsa da İsveç her ihtimale rağmen zorunlu askerlik uygulamasını yeniden getirdi, askeri harcamalarını arttırdı ve NATO ile bağlarını güçlendirdi.

Moskova yönetimi ise, NATO'nun Baltık ülkeleri ve Polonya'daki askeri tatbikatlarına tepkili. Rusya'nın NATO Büyükelçisi Alexander Grushko, Brüksel'de yaptığı açıklamada "NATO'nun hamleleri askeri planlama açısından karşılıksız kalmayacaktır" dedi.

Yakın zamanda NATO ve Rusya bir toplantıda buluşacak. (Euronews)