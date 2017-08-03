Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Libya'da, Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi tarafından desteklenen emekli General Halife Hafter'in, izni olmadan ülkesinin karasularına giren tüm askeri gemilere müdahale etme talimatı verdiği bildirildi.

Hafter'e bağlı güçlerin Facebook sayfasından yapılan açıklamada, "General Hafter, Tobruk, Bingazi, Ra's Lanuf ve Trablus'taki deniz üslerine, kendisinin izni olmadan ülkenin karasularına giren tüm askeri gemilere müdahale etme emri verdi." ifadesi kullanıldı.

Ulusal Mutabakat Hükümetine bağlı Deniz Kuvvetleri Sözcüsü Eyüp Kasım, daha önce yaptığı açıklamada, İtalya deniz güçlerine ait Comandante Borsini isimli askeri geminin Trablus deniz üssüne ulaştığını belirtmişti.

İtalyan parlamentosu, Libya Sahil Güvenlik güçlerine destek için Akdeniz açıklarına deniz gücü gönderme kararı almış ve Comandante Borsini isimli askeri gemiyi Libya'ya göndermişti.