Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Terör örgütü DEAŞ’ın işgali altında bulunan Suriye’nin Rakka şehrinin kurtarılması(!) için ABD’nin desteği ile bir başka terör örgütü PKK/YPG tarafından başlatılan operasyon devam ediyor. Bölge sakinleri DEAŞ’lı teröristlerin çekilmesinin ardından yıllar sonra rahata kavuşacaklarını zannederken şimdi de YPG baskısına maruz kalıyor. Rakka’nın kuzey kırsalındaki Tel Semim beldesinde evleri yağmalanan sivillerin tepkisi terör örgütü ile çatışmaya dönüştü. Bunun üzerine bölgede konuşlu bulunan ABD güçleri olaylara müdahale etti. “Cougar MRAP” tipi zırhlılar, personel taşıyıcı araçlar ve Husky tipi mayın belirleme araçlarını bölgeye gönderen ABD, teröristlerle halk arasında tampon bölge oluşturdu.

BİR GARİP ATEŞKES

Bu arada Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, “Suriye’nin orta kesimindeki Humus’un kuzeyinde yerel saatle 12.00 itibarıyla muhalifler ve rejim güçleri arasında tam ateşkesin başlayacağı konusunda muhaliflerle anlaşıldı” yönünde açıklama yaptı. Konaşenkov, bugünden itibaren bölgeye Rus Askerî Polisi’nin konuşlanacağını belirterek, ateşkesin 31 Temmuz’da muhaliflerle yapılan toplantıda kararlaştırıldığını söyledi. Ancak anlaşmayı bölgedeki askerî muhalif gruplardan yalnızca biri ve etki alanı küçük olan Tevhid Ordusu imzaladı. Müzakere Yüksek Komitesi Humus temsilcisi Fatih Hassun, Rusya’nın ateşkesin tek garantörü gibi davranmasına itiraz ettiklerinin, herhangi bir anlaşmada Türkiye’nin garantörlüğüne bağlı kaldıklarının altını çizdi. Kazakistan’ın başkenti Astana’da 3-4 Mayıs’ta düzenlenen Suriye konulu 4. toplantıda garantör ülkeler Türkiye, Rusya ve İran, İdlib ili ve komşu illerin (Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyindeki bazı bölgeler, başkent Şam’daki Doğu Guta, Suriye’nin güneyinin belli bölgelerini “çatışmasızlık bölgesi” ilan etmişti.