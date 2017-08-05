Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Buryatiya ve İrkutsk bölgesindeki orman yangınlarının sonuçlarıyla mücadele hakkında bir toplantıya katıldığı sırada, evi zarar bölge sakinleri ile görüntülü bir konuşma gerçekleştirdi.





"BUNU DÜŞÜNECEĞİM"

Konuşma sırasında, "Bir dahaki seçimlerde aday olmanızı rica ediyoruz" diyen bölge sakinlerine Putin, “Peki, bunu düşüneceğim. Teşekkür ederim” yanıtını verdi.

Bu sene ABD’li yönetmen Oliver Stone ile bir röportaj yapan Putin, seçim ile ilgili sorulara cevap vermekten kaçınmıştı. Ayrıca Putin, 21 Temmuz’da Soçi’de de henüz bu yönde bir karar almadığını belirtmişti.

2 SAATLİK DALIŞ

Bu arada Putin Tuva Cumhuriyeti'nde iki gün kaldı ve birçok aktivite gerçekleştirdi. Bir dalış da yapan Putin burada 2 saat kaldı ve bir de balık tutmayı başardı.

"HALA FORMDAYIM MESAJI"

Putin, "64 yaşıma rağmen hâlâ formdayım" mesajı verdi. Bazı kişiler ise Putin'in bu pozu seçim kampanyasında daha dinamik görünmek istediği için verdiği görüşünde birleşiyor.

BAYKAL GÖLÜ KORUNACAK

UNESCO Dünya Listesi'nde yer alan ve 1,700 metre derinliğe sahip olan Baykal Gölü'nün ev atıkları ve kimyasallar yüzünden kirlendiği belirtildi. Yapılan toplantılar sonrası bir ekip gölün temizlenmesini sağlayacak ve gölün tekrar kirlenmemesi için gerekli önlemler alınacak.