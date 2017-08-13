Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD'de ırkçı grupların sebep olduğu protesto gösterileri ve şiddet olaylarının yaşandığı Virginia eyaletinde bir polis helikopterinin düştüğü belirtildi. Bir golf sahasının yakınına düşen helikopteri kullanan 2 kişinin kurtarıldığı belirtiliyor. Helikopterin düşme sebebi henüz bilinmezken konuyla alakalı ilgili polis makamlarından bilgi bekleniyor.