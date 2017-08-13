ABD'de ırkçı grupların sebep olduğu protesto gösterileri ve şiddet olaylarının yaşandığı Virginia eyaletinde bir polis helikopterinin düştüğü belirtildi. Bir golf sahasının yakınına düşen helikopteri kullanan 2 kişinin kurtarıldığı belirtiliyor. Helikopterin düşme sebebi henüz bilinmezken konuyla alakalı ilgili polis makamlarından bilgi bekleniyor.
ABD'de polis helikopteri düştü
13.08.2017 - 01:28 | Son Güncelleme: 13.08.2017 - 01:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD'de şiddet olaylarının yaşandığı ve OHAL'in ilan edildiği Virginia eyaletinde bir polis helikopteri düştü.
Etiketler : abd,virginia,abd polisi,
495819 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/495819.aspx
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