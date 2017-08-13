Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Nepal’de cuma gününden bu yana devam eden muson yağmurlarının neden olduğu toprak kayması can almaya devam ediyor. Yetkililer, bölgede ölü sayısının 49’a yükseldiğini açıkladı. Ölü sayısının artabileceğini dile getiren yetkililer, çok sayıda vatandaşın kayıp olduğunu, 17 kişinin de yaralandığını bildirdi. İçişleri Bakanlığı, ülkenin güneyini vuran şiddetli yağışlar nedeniyle 5 bin kişinin bölgeden tahliye edildiğini duyurdu.

Polis, asker ve arama kurtarma ekipleri kayıplar için bölgede çalışmalarını sürdürürken, 34 bin ev de sular altında kaldı. Nepal İçişleri Bakanı Yardımcısı Laxmi Pun, “Ölü sayısı artabilir” dedi.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi, olaydan 100 bin kişinin etkilendiğini açıkladı. Şiddetli yağış, elektrik kesintilerine de neden oldu.