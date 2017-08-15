Londra’da yangın şüphesiyle bir süre kapalı kalan Holborn metro istasyonunda, trendeki ekipmanların aşırı ısınması sonucu trenden dumanların yükseldiği belirtildi. Londra İtfaiye İstasyonu, olay yerine 2 itfaiye aracı ve 10 itfaiye elemanının gönderildiğini belirterek, durumun kontrol altına alındığı bildirdi. Dumanların batı hattına giden trende oluştuğunu belirten istasyon ulaşım operatörü, “Nedenini araştırıyoruz” dedi.
Londra’da boşaltılan metro istasyonu yeniden açıldı
15.08.2017 - 14:29 | Son Güncelleme: 15.08.2017 - 14:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İngiltere’nin başkenti Londra’da yangın şüphesiyle boşaltılan Holborn metro istasyonu yeniden açıldı.
Etiketler : londra,metro istasyonu,
496331 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/496331.aspx
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