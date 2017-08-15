Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Londra’da yangın şüphesiyle bir süre kapalı kalan Holborn metro istasyonunda, trendeki ekipmanların aşırı ısınması sonucu trenden dumanların yükseldiği belirtildi. Londra İtfaiye İstasyonu, olay yerine 2 itfaiye aracı ve 10 itfaiye elemanının gönderildiğini belirterek, durumun kontrol altına alındığı bildirdi. Dumanların batı hattına giden trende oluştuğunu belirten istasyon ulaşım operatörü, “Nedenini araştırıyoruz” dedi.