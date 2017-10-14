Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fildişi Sahili Askeri İtfaiyesi yetkilisi İssa Sahko, kamu yayıncısı RTI 1'e yaptığı açıklamada, Burkino Faso'nun başkenti Vagadugu'dan kalkan uçağın Abidjan yakınlarında denize düştüğünü ve olayda 4 Moldova vatandaşının hayatını kaybettiğini söyledi.

Sahko, Abidjan yakınlarındaki Adjouffou Plajı'na kadar sürüklenen uçağın enkazından yaralı olarak çıkarılan 6 kişinin Fransız vatandaşı olduğunu belirtti.

Kazanın nedenine ilişkin bulguya henüz ulaşılamadığını kaydeden Sahko, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

AA muhabirinin güvenlik kaynaklarından edindiği bilgiye göre ise düşen kargo uçağını Fransız Ordusu, Ukraynalı bir firmadan kiralamıştı.