Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, PKK/PYD, DEAŞ ile süren 1 haftalık görüşmelerin ardından, örgütün yerli terörist savaşçılarının kenti terk etmesine izin verdi.



DEAŞ'ın yerli militanları, Deyre'z-Zor'un kırsal kesimlerine tahliye ediliyor.



PKK/PYD'nin DEAŞ'ın yabancı terörist savaşçılarıyla çatışmaya devam etmesi bekleniyor.



Kaynaklar, tahliyenin ardından kentin tamamına yakınının PKK/PYD'nin kontrolüne geçtiğini belirtti.



İki terör örgütünün vardığı anlaşma gereği DEAŞ'ın yabancı terörist savaşçılarının çıkışına ise henüz müsaade edilmediği öğrenildi.



Halen Rakka'da olan yabancı militanlar, kentte oldukça küçük bir alanı kontrol ediyor.



Terör örgütü PKK/PYD'nin Rakka'nın kent merkezindeki operasyonu, ABD'nin desteğiyle 6 Haziran'da başlamıştı.



Suriye'nin kuzeyindeki Rakka, Ocak 2014'te DEAŞ'ın eline geçmişti.