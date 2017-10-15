Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, PKK/PYD, DEAŞ ile süren 1  haftalık görüşmelerin ardından, örgütün yerli terörist savaşçılarının kenti terk  etmesine izin verdi.
 
DEAŞ'ın yerli militanları, Deyre'z-Zor'un kırsal kesimlerine tahliye  ediliyor.
 
PKK/PYD'nin DEAŞ'ın yabancı terörist savaşçılarıyla çatışmaya devam  etmesi bekleniyor.
 
Kaynaklar, tahliyenin ardından kentin tamamına yakınının PKK/PYD'nin  kontrolüne geçtiğini belirtti.
 
İki terör örgütünün vardığı anlaşma gereği DEAŞ'ın yabancı terörist  savaşçılarının çıkışına ise henüz müsaade edilmediği öğrenildi.
 
Halen Rakka'da olan yabancı militanlar, kentte oldukça küçük bir alanı  kontrol ediyor.
 
Terör örgütü PKK/PYD'nin Rakka'nın kent merkezindeki operasyonu, ABD'nin desteğiyle 6 Haziran'da başlamıştı.
 
Suriye'nin kuzeyindeki Rakka, Ocak 2014'te DEAŞ'ın eline geçmişti.