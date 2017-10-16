Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Irak Türkmen Cephesi Salahaddin İl Başkanı Heytem Muhtaroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gece geç saatlerinde başlayan çatışmanın şiddetli bir şekilde devam ettiğini belirterek, Haşdi Şabi güçlerinin ilçenin büyük kısmında kontrolü sağladığını iddia etti.

Çatışmaların ilçe giriş ve çıkışlarında hala sürdüğünü kaydeden Muhtaroğlu, ''Haşdi Şabi güçlerinin, Tuzhurmatu'nun Bağdat yönü çıkışında bulunan Peşmerge karargahına yönelik saldırısı devam ediyor.'' ifadesini kullandı.

İlçedeki yüksek binalara Peşmergenin konuşlandığını ve Haşdi Şabi güçlerinin söz konusu binaları ele geçirmek istediğini ileri süren Muhtaroğlu, ''Haşdi Şabi güçleri, ilçe merkezinde yer alan ve Peşmerge kontrolünde bulunan buğday ambarını ele geçirmek için saldırıya geçti.'' dedi.

Muhtaroğlu, halkın dün akşamdan bu yana evelerine kapandığını ve can güvenliklerinin tehlikede olduğunu dile getirerek, ''Kentte tedirginlik ve korku hakim. Hiç kimse dışarı çıkmıyor.'' diye konuştu.

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