Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Irak güçlerinin, Kerkük'teki Bay Hasan petrol sahası'nda Peşmerge'nin çekilmesi üzerine kontrolü sağladığı bildirildi.Haşdi Şabi'den yapılan yazılı açıklamada, "Güvenlik güçleri ve Haşdi Şabi, Kerkük'ün kuzey batısındaki Bay Hasan petrol sahasının tamamında kontrolü sağladı." denildi.Açıklamada, Peşmergenin çekilmesi üzerine Bay Hasan petrol sahasında kontrolün gerçekleştiği kaydedildi.IKBY'nin günlük 600 bin varil petrol üretiminin 280 bini buradan sağlanıyordu.