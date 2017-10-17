Irak güçlerinin, Kerkük'teki Bay Hasan petrol sahası'nda Peşmerge'nin çekilmesi üzerine kontrolü sağladığı bildirildi.Haşdi Şabi'den yapılan yazılı açıklamada, "Güvenlik güçleri ve Haşdi Şabi, Kerkük'ün kuzey batısındaki Bay Hasan petrol sahasının tamamında kontrolü sağladı." denildi.Açıklamada, Peşmergenin çekilmesi üzerine Bay Hasan petrol sahasında kontrolün gerçekleştiği kaydedildi.IKBY'nin günlük 600 bin varil petrol üretiminin 280 bini buradan sağlanıyordu.
Irak ordusu Kerkük'te Bay Hasan petrol sahasını ele geçirdi
17.10.2017 - 10:30 | Son Güncelleme: 17.10.2017 - 10:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Irak güçleri Kerkük'teki Bay Hasan petrol sahasında kontrolü sağladı.
Etiketler : Irak güçleri Kerkük,Bay Hasan petrol sahası,
511946 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/511946.aspx
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