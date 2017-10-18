Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD'nin Maryland kentinden bir parkta silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda 5 kişinin vurulduğu belirtildi.

Saldırgan olay yerinden kaçarken, saldırının sebebi henüz bilinmiyor.

POLİSTEN AÇIKLAMA

Harford County Polis Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, "Emmorton Business Park'ta silah sesleri duyuldu. Birkaç kişi de yaralandı" açıklaması yapıldı. Yetkililer, polisin olay yerinde olduğunu belirtirken, gazetecilerden operasyonlar ile ilgili bilgi verecek yayın yapmaktan kaçınmalarını talep etti.

OKUL BİNALARI KAPATILDI

Saldırının ardından bölgede bulunan 5 okul binasının giriş-çıkışlara kapatıldığı ifade edilirken, polis yetkililerin talimatıyla öğrencilerin okul binalarında tutulduğu ve binalara girişin güvenlik görevlileri tarafından engellendiği bildirildi.