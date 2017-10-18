Pakistan Talibanı'ndan  yapılan açıklamada,  2014 yılında çoğu çocuk 150 kişinin öldüğü okul  saldırısının planlayıcısı ve örgütün Peşaver ve Dara Adam Hel bölgesi sorumlusu  Mansur'un öldürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, örgütün Mansur'un yerine Osman Mansur Hafizullah'ı atadığı ifade edildi.

NASIL ÖLDÜRÜLDÜĞÜ BİLİNMİYOR
 
Örgüt, Mansur'un ne zaman, nasıl ya da nerede öldürüldüğüne ilişkin bilgi vermedi.
 
Öldürülen Mansur'un aynı zamanda Baça Han Üniversitesi saldırısının da  planlayıcısı olduğu biliniyor.
 
Pakistan'da, 16 Aralık 2014'te 7 Pakistan Talibanı militanı  tarafından, arasında asker çocuklarının da bulunduğu Peşaver'deki okula baskın  düzenlenmiş, saldırıda 134'ü çocuk 150 kişi hayatını kaybetmişti.
 
Pakistan'ın kuzeybatısındaki Hayberpaktunhuva'da bulunan Baça Han  Üniversitesine 2016 başında düzenlenen silahlı saldırıda 25'ten fazla kişi  hayatını kaybetmiş, 60'ın üzerinde kişi yaralanmıştı.