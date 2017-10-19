Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS) Japonya’nın güneyinde 6.1’lik depremin meydana geldiğini açıkladı. Depremin 10 kilometre derinlikte Japonya’nın Kyushu adasına 682 kilometre uzaklıkta meydana geldiği aktarıldı. Deprem sonucu herhangi bir hasar yada kayıp olup olmadığı ise açıklanmadı.