Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS) Japonya’nın güneyinde 6.1’lik depremin meydana geldiğini açıkladı. Depremin 10 kilometre derinlikte Japonya’nın Kyushu adasına 682 kilometre uzaklıkta meydana geldiği aktarıldı. Deprem sonucu herhangi bir hasar yada kayıp olup olmadığı ise açıklanmadı.
Japonya’da 6.1 büyüklüğünde deprem
19.10.2017 - 12:56 | Son Güncelleme: 19.10.2017 - 12:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Japonya’nın güneyi 6.1 büyüklüğünde depremle sallandı.
Etiketler : Japonya,
512580 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/512580.aspx
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