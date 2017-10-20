Fort Collins polisi, Colorado Üniversitesi yerleşkesi yakınında yaşanan silahlı saldırıda, biri öğrenci iki kişinin öldüğünü, bir kişinin yaralandığını açıkladı. Açıklamada, saldırganın da öldüğü ifade edildi. Polis, saldırganın kurbanlardan en az birini tanıdığına inandıklarını ve olaya ilişkin soruşturma başlattıklarını belirtti. Saldırganın nasıl öldüğüne ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.
ABD'de silahlı saldırı: 2 ölü
20.10.2017 - 02:33 | Son Güncelleme: 20.10.2017 - 02:33
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD'nin Colorado eyaletinde silahlı saldırı sonucu iki kişinin hayatını kaybettiği, bir kişinin yaralandığı bildirildi. Olayda saldırganın da öldüğü duyuruldu.
Etiketler : abd,silahlı saldırı,
512767 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/512767.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER