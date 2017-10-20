Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fort Collins polisi, Colorado Üniversitesi yerleşkesi yakınında yaşanan silahlı saldırıda, biri öğrenci iki kişinin öldüğünü, bir kişinin yaralandığını açıkladı. Açıklamada, saldırganın da öldüğü ifade edildi. Polis, saldırganın kurbanlardan en az birini tanıdığına inandıklarını ve olaya ilişkin soruşturma başlattıklarını belirtti. Saldırganın nasıl öldüğüne ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.