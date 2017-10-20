Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Irak güvenlik güçlerinin, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Erbil il sınırındaki son Peşmerge kontrol noktasında da denetimi sağlamasıyla birlikte Erbil'de yaşayanlar arasında tedirginlik hakim olmaya başladı.

"Irak güçlerinin Erbil'e ilerleyeceği" iddiası üzerine ellerine silah alan bazı kent sakinleri, Erbil-Kerkük karayoluna akın etti. Peşmerge ise silahlı sivllerin çatışma bölgesine girmesine izin vermedi.

Bağdat yönetimine bağlı güçlerin ilerleyişine karşı ilk defa güçlü bir savunma oluşturan Peşmergeye, Erbil'den aralıksız şekilde askeri sevkiyat gönderiliyor.

Çatışmaların şu an için durduğu bölgede karşı karşıya gelen güçler arasındaki gergin bekleyiş ise devam ediyor.