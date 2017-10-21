Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya’nın Soçi kentinde düzenlenen Valday Forumu’nda konuşan Putin, “Rusya bugüne kadar INF’ye tamamen uyuyor. Yeni füzeler geliştirerek antlaşmaya uymamakla suçlanıyoruz. Havadan ve denizden geliştirdiğimiz sistemler olmasaydı buna gerek kalabilirdi. Ancak bu antlaşma sadece karada kullanılan sistemleri kapsıyor” dedi. Putin “Antlaşma imzalanmadan önce ABD’nin denizden ve havadan kullanabileceği sistemler vardı. Bu sebeple antlaşma aslında Sovyetler Birliği’nin silahsızlanmasına yönelikti” ifadelerini kullandı. Putin, Rusya’nın artık Kalibir ve benzer sistemleri geliştirdiğine işaret ederek, “Artık denge sağlandı” diye konuştu. INF, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin eski Devlet Başkanı Mihail Gorbaçov ile ABD Başkanı Ronald Reagan tarafından 8 Aralık 1987’de imzalanmıştı.