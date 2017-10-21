Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Almanya’nın Münih şehrinde bıçaklı bir saldırganın 4 kişi yaralayarak olay yerinden kaçtığı belirtildi. Polis, saldırganın arandığını belirtti. Saldırının Rosenheimer istasyonunda gerçekleştiği bildirildi. Yaralananların hayati tehlikesinin olmadığı belirtilirken polis 'Rosenheimer Platz bölgesinden uzak durun' çağrısı yaptı. Polis, saldırganın 40 yaşlarında yeşil montlu ve sırt çantalı olduğunu duyurdu.