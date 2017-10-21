Almanya’nın Münih şehrinde bıçaklı bir saldırganın 4 kişi yaralayarak olay yerinden kaçtığı belirtildi. Polis, saldırganın arandığını belirtti. Saldırının Rosenheimer istasyonunda gerçekleştiği bildirildi. Yaralananların hayati tehlikesinin olmadığı belirtilirken polis 'Rosenheimer Platz bölgesinden uzak durun' çağrısı yaptı. Polis, saldırganın 40 yaşlarında yeşil montlu ve sırt çantalı olduğunu duyurdu.
Almanya Münih'te bıçaklı saldırı: Dört yaralı
21.10.2017 - 11:20 | Son Güncelleme: 21.10.2017 - 11:20
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Almanya'nın Münih şehrinde bıçaklı bir kişinin insanlara saldırdığı ve 4 kişinin yaralandığı belirtildi.
Etiketler : almanya saldırı,münih saldırı,
513118 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/513118.aspx
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