Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Rakka'da terör örgütü elebaşı Öcalan'ın posterinin açılmasına ilişkin soruya verdiği cevapta, bölgedeki bütün tarafları tansiyonu artıracak davranışlardan uzak durmaya davet etti.

''TANSİYONU ARTIRACAK HAREKETLERDEN UZAK DURULSUN''

Rakka'nın terör örgütü DEAŞ'tan kurtarılmasının "bütün Suriyelilerin" çabalarının sonucu olduğunu vurgulayan Nauert, "Bu bütün Suriyelilerin zaferidir ve bütün tarafların tansiyonu artıracak hareketlerden uzak durmasını umuyoruz." değerlendirmesinde bulundu

''TÜRKİYE İLE YAKIN İLİŞKİ İÇERİSİNDE''

Nauert, "ABD hükûmetinin, teröre karşı mücadelede ve bölgesel istikrarın sağlanmasında Türkiye ile yakın ilişki içerisinde" olduğunu belirterek "PKK, Yabancı Terör Organizasyonları listesindedir ve Öcalan, PKK ile bağlantılı terörizm faaliyetleri yüzünden Türkiye'de hapiste bulunmaktadır, saygı görmeye değer bir şahsiyet değildir." dedi.

Nauert ayrıca, Rakka dahil olmak üzere DEAŞ'tan kurtarılan bütün bölgelerin sivil yönetimlere teslim edilmesi ve bu yönetimlerin bölge halkını temsil eden ve insan haklarına saygı duyan yönetimler olması gerektiğini kaydetti.