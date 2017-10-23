Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Patlamanın hemen ardından bölgeye çok sayıda ambulans sevkedildi. Saldırıyı henüz herhangi bir örgüt üstlenmedi.



Ketta'da geçen hafta meydana gelen ve yine polis aracını hedef alan bombalı araçla saldırıda aralarında polislerin de olduğu 30 kişi yaşamını yitirdi.



Ketta’da iki ay önce de aralarında Pakistan askerlerinin de olduğu en az 15 kişinin hayatını kaybettiği bir intihar saldırısı daha gerçekleşmişti.