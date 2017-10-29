Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İslam ve göçmen karşıtı "Batının İslamlaşmasına karşı Vatansever Avrupalılar (PEGIDA)" hareketi, kuruluşunun 3’üncü yılında Almanya'nın Dresden kentinde gösteri düzenledi.

PEGIDA'nın 3'üncü kuruluş yıldönümünü kutladığı Tiyatro Meydanı'nda düzenlenen gösteriye yaklaşık 3 bin kişi katıldı.

Aşırı sağcı “Identitaere Bewegung” adlı grubun işaretlerinin de taşındığı gösteride, 24 Eylül'de yapılan genel seçimde yüzde 12,6 oy alan Almanya için Alternatif (AfD) partisinin milletvekilleri Heiko Hessenkemper ve Jens Maier de yer aldı.

PEGIDA gösterisi sırasında Dresden'de bazı karşıt gösteriler de yapıldı.

Gösteriler sırasında yaklaşık 600 polisin görev yaptığı bildirildi.

PEGIDA grubu, ilk eylemini 20 Ekim 2014 tarihinde Dresden'de düzenlemiş, sosyal paylaşım siteleri aracılığıyla 12 kişi tarafından organize edildiği öne sürülen bu gösteriye 350 kişi katılmıştı.

İlk gösteriden sonra pazartesi günleri yapılan gösterilere katılanların sayısı sürekli artarak 2015’in Ocak ayı ortasında 25 bine çıkmıştı. Ancak daha sonra bu gösterilere katılım azalmış, ilerleyen aylardaki katılımın bin 500 ila 2 bin arasında olduğu belirtilmişti.